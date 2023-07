Citigroup : un bénéfice net en forte baisse au deuxième trimestre 2023

(AOF) - Citigroup affiche une baisse de 36% de son bénéfice net au second trimestre 2023 qui s'élève à 2,9 milliards de dollars, soit un BPA de 1,33 dollar. De plus, sur cette période, ses revenus ont reculé de 1% pour atteindre les 19,4 milliards de dollars contre 19,6 milliards de dollars au second trimestre 2022. Il y a un an, le groupe affichait un bénéfice net à hauteur de 4,5 milliards de dollars, soit un BPA de 2,19 dollars. Les pertes de crédit nettes se sont creusées passant sur un an de 850 millions de dollars à 1,5 milliard de dollars.

Les effets négatifs de la hausse des taux

La remontée des taux provoque normalement une progression des revenus des banques par les crédits octroyés. En Europe, d'après un sondage mené par S&P auprès de 85 établissements bancaires, le secteur s'attend en moyenne à une hausse de 18% de ses revenus nets d'intérêt. Toutefois ce nouveau contexte inflationniste a aussi des effets indésirables, en particulier une hausse des coûts de refinancement. Il s'accompagne également de la crainte d'une nouvelle récession, qui toucherait alors tous les métiers de la banque, allant des prêts à la gestion d'actifs, dont les revenus sont corrélés aux valorisations de marché. Elément rassurant : les banques de la zone euro sont suffisamment solides pour faire face à une dégradation de leur environnement.