Citigroup remplace le directeur financier Mason par Luchetti et réorganise les divisions "retail" et "wealth"
information fournie par Reuters 21/11/2025 à 17:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Citi réorganise ses divisions " retail " et " wealth " sous une nouvelle direction

*

Luchetti succédera à Mason en tant que directeur financier de Citigroup en mars

*

Le remaniement de Fraser pourrait nécessiter un retraitement des résultats, ce qui aurait un impact sur les objectifs financiers

*

Mason conseillera le directeur général jusqu'en 2026, ce qui facilitera la transition et la préparation de la journée des investisseurs

*

L'unité de Luchetti va fusionner avec la gestion de patrimoine sous la direction de Kate Luft

(Ajout de commentaires d'analystes aux paragraphes 6 à 10) par Tatiana Bautzer

Le directeur financier de Citigroup

C.N , Mark Mason, quittera ses fonctions en mars et sera remplacé par Gonzalo Luchetti, l'actuel directeur de la division de détail de la banque aux Etats-Unis, a-t-il déclaré jeudi.

Lorsque M. Luchetti deviendra directeur financier, son unité sera démantelée et intégrée à la gestion de patrimoine. La banque de détail et Citigold seront dirigées par Kate Luft. Elle rendra compte à Andy Sieg, directeur de la gestion de patrimoine de Citi.

Les activités de détail de la banque aux États-Unis sont beaucoup plus modestes que celles de ses grands rivaux, avec environ 650 succursales dans six grandes zones métropolitaines américaines. À titre de comparaison, la plus grande banque américaine, JPMorgan Chase, possède environ 5 000 agences. Ladivision des cartes de crédit de Citi, qui a conclu d'importants partenariats avec Costco et American Airlines, deviendra une nouvelle unité dirigée par Pam Habner, remplaçant ainsi U.S. Personal Banking comme l'une des cinqactivités de Citi. Jane Fraser, la directrice générale de Citi, a qualifié Mason de " main ferme, de leader éprouvé et d'ami très cher" lors de l'annonce de sa succession. "Après plus de deux décennies chez Citi, Mark a décidé de quitter son poste de directeur financier l'année prochaine afin de poursuivre ses aspirations de leadership en dehors de l'entreprise", a-t-elle indiqué sur LinkedIn.

Les analystes ont été surpris par le départ de Mason. "Il a été un ardent défenseur de la stratégie de Citi. Cela semble être une perte de communication" , a déclaré Stephen Biggar, analyste chez Argus Research.

Mason est l'un des cadres afro-américains les plus haut placés dans le secteur bancaire, ayant occupé le poste de directeur financier de Citi au cours des sept dernières années. Il deviendra conseiller du directeur général en mars, préparant la banque à sa prochaine journée des investisseurs en mai, et quittera la banque à la fin de l'année 2026.

Les changements ne sont pas susceptibles d'aider les actions jusqu'à la fin de l'année", a écrit Mike Mayo, analyste bancaire chez Wells Fargo, dans une note adressée aux clients. Vendredi, les actions de Citi étaient en baisse de 0,8 % dans les échanges matinaux.

Le nouveau directeur financier "n'a pas fait ses preuves et n'est pas connu en tant que directeur financier qui doit implicitement assumer les prévisions post-2026 pour des objectifs financiers qu'il n'a pas fixés lui-même", a écrit M. Mayo. La période de transition de Mason permettra d'assurer une certaine continuité, a ajouté l'analyste.

Fraser a procédé à d'importantes réorganisations au sein de la banque, et un autre remaniement nécessitera un nouveau retraitement des bénéfices, selon M. Mayo. La division de détail dispose de 90 milliards de dollars de dépôts qui s'ajouteront aux 318 milliards de dollars de dépôts de patrimoine.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

