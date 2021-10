Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Citigroup : profit meilleur qu'attendu avec le coût du crédit information fournie par Cercle Finance • 14/10/2021 à 14:18









(CercleFinance.com) - Citigroup a publié jeudi un bénéfice trimestriel en hausse et supérieur aux attentes sous l'effet notamment d'une baisse du coût du crédit, un élément qui a plus que compensé la hausse de ses dépenses. Sur le trimestre juillet-septembre, le groupe bancaire américain a dégagé un bénéfice net en progression de 48% sur un an à 4,6 milliards de dollars, soit 2,15 dollars par action, supérieur au consensus qui donnait un bénéfice de 1,65 dollar par action de seulement. Son produit net bancaire a reculé de 1% à 17,15 milliards, un repli que Citi justifie par la cession de ses activités de banque aux particuliers en Australie. Jane Fraser, le directrice générale du groupe, a expliqué que la reprise économique post-pandémie avait dopé la confiance des clients de l'établissement, ce qui s'est traduit par une hausse des métiers de banque d'investissement et de marchés d'actions. A la Bourse de New York, l'action Citigroup gagnait 1,7% en préouverture.

