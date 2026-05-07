Citigroup prévoit que la restructuration menée par sa directrice générale, Jane Fraser, permettra d'atteindre une rentabilité comprise entre 11% et 13%

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout du rachat d'actions au paragraphe 4, des actions au paragraphe 6)

Citigroup C.N prévoit que l'un de ses principaux indicateurs de rentabilité se situera entre 11% et 13% pour 2027 et 2028, a annoncé la banque jeudi, misant sur la restructuration menée par la directrice générale Jane Fraser pour renforcer sa rentabilité.

Ces nouveaux objectifs s'inscrivent dans le cadre de l'objectif de Citi visant à atteindre un rendement ajusté des fonds propres tangibles compris entre 10% et 11% pour l'année. Cet indicateur est un chiffre clé du secteur qui mesure la rentabilité des actifs tangibles.

Cette annonce intervient avant la journée des investisseurs de Citi, prévue jeudi, au cours de laquelle la banque devrait présenter ses objectifs à moyen terme pour ses activités.

La banque a dévoilé un plan pluriannuel de rachat d'actions de 30 milliards de dollars, qui devrait débuter au deuxième trimestre de cette année.

Citi a également déclaré s'attendre à un rendement compris entre 14% et 15% en 2029 et 2031. Les analystes avaient prévu des objectifs de ROTCE allant jusqu'à 15% à 18% d'ici la fin de la décennie.

L'action de la banque a reculé de 2,5% en pré-ouverture.

ZOOM SUR LE PLAN DE REDRESSEMENT DE FRASER

Six ans après son entrée en fonction, Fraser organise sa deuxième journée des investisseurs pour présenter les résultats d'une réorganisation massive qui a réduit la taille de Citi en vendant des activités de détail à travers le monde, en supprimant des niveaux hiérarchiques et en renforçant la gestion des risques et les contrôles.

Depuis son arrivée en mars 2021, les actions de Citi ont progressé de plus de 80%. Elles ont gagné plus de 9% depuis le début de l'année, contre une hausse de 7,5% pour l'ensemble du marché.

La banque a dépassé les attentes de Wall Street concernant son bénéfice du premier trimestre le mois dernier, enregistrant de solides revenus grâce à ses activités de trading et bénéficiant également d'une forte activité de transactions qui a fait grimper les commissions de la banque d'investissement.

Elle a affiché un ROTCE de 13,1% au cours du trimestre et a enregistré son chiffre d'affaires trimestriel le plus élevé depuis dix ans, à 24,6 milliards de dollars.