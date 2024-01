Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Citigroup: perte trimestrielle, les provisions s'accumulent information fournie par Cercle Finance • 12/01/2024 à 14:39









(CercleFinance.com) - Citigroup a reconnu vendredi avoir enregistré des résultats 'très décevants' au quatrième trimestre du fait de la comptabilisation de toute une série de charges et de provisions.



Le groupe bancaire américain a fait état d'une perte nette de plus de 1,8 milliards de dollars pour les trois derniers mois de l'exercice 2023, à comparer avec un bénéfice net de 2,5 milliards de dollars un an plus tôt.



Dans un communiqué, Citi explique avoir pâti d'une charge de 1,7 milliard de dollars due à une 'réévaluation' imposée par l'autorité fédérale américaine de garantie des dépôts bancaires (FDIC).



Une réserve de 1,3 milliard de dollars a par ailleurs été constituée en vue de faire face aux risques associés à l'Argentine et à la Russie, sans compter une perte de 880 millions de dollars essuyée du fait de la dépréciation du peso argentin.



Enfin, le groupe indique avoir comptabilisé une charge de restructuration de 780 millions dans le cadre de la simplification de son organisation.



En dehors de tous ces éléments, Citi aurait dégagé un bénéfice par action (BPA) de 84 cents, supérieur au consensus de marché, établi à 79 cents.



Le groupe ajoute avoir versé à ses actionnaires six milliards de dollars sous la forme de dividendes ou de rachats d'actions l'an dernier, dont 1,5 milliard de dollars sur le seul quatrième trimestre.



Dans les échanges d'avant-Bourse, le titre progressait de plus de 2% suite à cette publication.





