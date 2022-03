Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Citigroup: pénalisé par une dégradation de broker information fournie par Cercle Finance • 07/03/2022 à 15:36









(CercleFinance.com) - Citigroup lâche 3% en début de séance à Wall Street, pénalisé par une dégradation de conseil chez Jefferies de 'achat' à 'conserver' sur le titre de l'établissement financier, avec un objectif de cours ramené de 79 à 60 dollars.



Revenant sur une journée investisseurs tenue par la direction, le broker met à jour ses estimations de BPA 2022/23 pour le groupe bancaire à des niveaux bien en dessous des consensus, à 6,80 /7,00 dollars respectivement.





Valeurs associées CITIGROUP NYSE -2.15%