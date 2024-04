Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Citigroup: le bénéfice trimestriel chute moins que prévu information fournie par Cercle Finance • 12/04/2024 à 14:29









(CercleFinance.com) - Citigroup a annoncé vendredi une contraction de 27% de son bénéfice au premier trimestre, une baisse nettement moins prononcée que la chute qui était anticipée par le marché.



La banque américaine, qui a récemment bouclé un vaste plan de restructuration, a dégagé un bénéfice net de 3,4 milliards de dollars sur les trois premiers mois de l'année, contre 4,6 milliards un an plus tôt.



Ramené par action, son bénéfice par action recule à 1,58 dollar contre 2,19 dollars il y a un an, mais surpasse largement le consensus de 1,11 dollar qui avait été établi par les analystes.



Le produit net bancaire a quant à lui reculé de 2% à 21,1 milliards de dollars, alors que le marché tablait sur des revenus de 18,8 milliards.



Sous la houlette de sa directrice générale Jane Fraser, Citi a amorcé en septembre dernier une vaste réorganisation destinée à alléger et à simplifier ses structures afin de faciliter la mise en oeuvre de sa stratégie.



'Avec cette simplification de l'organisation désormais derrière nous et un bon trimestre à notre actif, nous avons entamé cette année cruciale de bon pied', a déclaré la dirigeante d'entreprise.



L'action Citigroup gagnait 1,5% dans les transactions avant l'ouverture à Wall Street après la publication de ces résultats.





