Citigroup-Le bénéfice net chute au T3, taux faibles et repli de la demande de prêts

NEW YORK/BANGALORE, 13 octobre (Reuters) - Citigroup C.N a fait état mardi d'une baisse de 34% de son bénéfice trimestriel, frappé par des taux d'intérêt historiquement bas et un ralentissement de la demande de prêts en raison de la récession causée par la pandémie de coronavirus. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires est tombé à 3,23 milliards de dollars (2,74 milliards d'euros), soit 1,40 dollar par action, au cours du troisième trimestre clos fin septembre, contre 4,91 milliards de dollars, soit 2,07 dollars par action, un an plus tôt. Les analystes tablaient sur un bénéfice de 0,93 dollar par action, selon les données IBES de Refinitiv. Il n'était pas certain dans l'immédiat que ces données soient comparables. Les résultats de Citigroup contrastent avec ceux de JPMorgan Chase JPM.N qui a annoncé mardi une croissance de 4% de son bénéfice au troisième trimestre, grâce au bond de ses revenus issus du trading. En septembre, Citigroup a nommé Jane Fraser au poste de directrice générale pour succéder à Michael Corbat, faisant d'elle la première femme à diriger une grande banque américaine. (Imani Moise et Niket Nishant, Version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)

