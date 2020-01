Citigroup fait mieux que prévu avec ses cartes et le trading

NEW YORK, 14 janvier (Reuters) - Citigroup C.N , portée par le dynamisme de son activité de cartes de crédit et le bond de ses revenus de trading, a publié mardi des résultats trimestriels supérieurs aux attentes des analystes. Au quatrième trimestre 2019, la banque américaine a dégagé un bénéfice net de 4,98 milliards de dollars (4,48 milliards d'euros), soit 2,15 dollars par action, contre 4,31 milliards au quatrième trimestre 2018 (BPA de 1,64 dollar). Hors avantage fiscal, le bénéfice par action s'est établi à 1,90 dollar sur les trois derniers mois de 2019. Le produit net bancaire a pour sa grimpé de 7% à 18,38 milliards de dollars. D'après les données IBES de Refinitiv, les analystes s'attendaient à un BPA de 1,84 dollar sur un PNB de 17,86 milliards. Le titre Citigroup gagnait près de 2% après quasiment une demi-heure d'échanges à Wall Street. L'activité en Amérique du Nord de cartes de crédit, qui représente la majorité de ses revenus de la banque de détail, continue d'être une puissante locomotive, avec une croissance de 10%, soit un deuxième trimestre consécutif de progression à deux chiffres. Citigroup profite du dynamisme de cette activité, qui consiste à émettre des cartes de crédit pour des marques, pour gonfler son encours de dépôts en incitant les utilisateurs de ces cartes à ouvrir des comptes chez elle. Les revenus tirés des activités de trading ont augmenté pour leur part de près de 31%. La troisième banque américaine par les actifs a en outre dépassé son objectif de rendement sur fonds propres tangibles (ROTCE), à 12,1% pour l'ensemble de l'année, au-dessus des 12% promis aux investisseurs. Cet indicateur mesure la manière dont une banque utilise l'argent des actionnaires pour générer des profits. (Imani Moise avec C Nivedita à Bangalore version française Henri-Pierre André, édité par)