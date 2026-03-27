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Citigroup envisagerait d'acheter une banque régionale américaine, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 27/03/2026 à 17:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et de contexte)

Les dirigeants de Citigroup C.N envisagent d'acheter une banque régionale américaine, a rapporté Bloomberg News vendredi, alors que le géant de Wall Street cherche à conclure un effort de plusieurs années pour rationaliser ses opérations tentaculaires.

"Les dirigeants de la firme new-yorkaise ont eu des discussions préliminaires au cours des derniers mois sur la possibilité d'acquérir une grande banque régionale américaine afin d'augmenter considérablement les dépôts", a indiqué le rapport, citant des personnes familières avec le sujet.

"Certains dirigeants ont évoqué la possibilité d'un rachat lors d'une réunion avec les régulateurs américains cette année", selon le rapport.

Les actions de la banque étaient en baisse de 4,5 % dans les échanges de l'après-midi.

Citigroup n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters .

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