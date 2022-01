Citigroup dévoile un recul de 26% des profits au quatrième trimestre information fournie par AOF • 14/01/2022 à 14:53



(AOF) - Citigroup a dévoilé des résultats meilleurs que prévu au quatrième trimestre, soutenus par la banque d’investissement. Le bénéfice net a pourtant chuté de 26% à 3,17 milliards de dollars, soit 1,46 dollars par action. Le coût du crédit affiche un solde favorable de 465 millions de dollars en raison de 1,37 milliard de dollars de reprises de provisions. En excluant l'impact des cessions en Asie, le bénéfice par action s'élève à 1,99 dollar. Le consensus Refiniv s’élève à 1,38 dollar. Il n'est pas sûr que les deux derniers chiffres soient directement comparables.



L'année dernière, les banques américaines avaient du constituer de très lourdes provisions afin de faire face au risque de non-remboursement de crédits. Le scénario pessimiste pris en compte ne s'est pas concrétisé et elles peuvent désormais reprendre une partie de leurs provisions.



Les revenus du groupe ont augmenté de 1% à 17,07 milliards de dollars, bénéficiant de la bonne performance de ses activités de banque d'investissement. Ces dernières ont vu leurs revenus bondir de 43% à 1,8 milliard.



En revanche, ses activités de marché ont connu une baisse, comme chez JPMorgan, : -11% à 4,034 milliards de dollars.



Le courtage sur les Taux, crédit, changes et matières premières (FICC), toujours très surveillée, a connu un recul des revenus de 20% à 2,54 milliards de dollars. Le courtage actions a vu ses revenus baisser de 3% à 785 millions de dollars.





