Citigroup : des revenus en hausse de 11% mais un bénéfice net en chute de 27%

(AOF) - Citigroup a annoncé aujourd'hui un bénéfice net pour le deuxième trimestre 2022 de 4,5 milliards de dollars, soit 2,19 dollars par action diluée, pour des revenus de 19,6 milliards de dollars. Ce chiffre est à comparer au bénéfice net de 6,2 milliards de dollars, soit 2,85 dollars par action diluée, pour des revenus de 17,8 milliards de dollars au deuxième trimestre 2021. Les revenus ont augmenté de 11 % par rapport à l'année précédente, avec une croissance du revenu net d'intérêt et du revenu hors intérêt.

Le bénéfice net de 4,5 milliards de dollars a diminué de 27 % par rapport à la période précédente, la hausse du coût du crédit et une augmentation de 8 % des dépenses ayant plus que compensé l'augmentation de 11 % des revenus.

Le bénéfice par action de 2,19 dollars a diminué de 23% par rapport à la période précédente, reflétant la baisse du bénéfice net, partiellement compensée par une baisse d'environ 4 % des actions en circulation.

"Dans un environnement macro et géopolitique difficile, nous avons produit des solides résultats et nous sommes bien positionnés pour surmonter les périodes d'incertitude, compte tenu de nos liquidités, de la qualité de notre crédit et de nos niveaux de réserve", a déclaré la PDG Jane Fraser.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Les effets négatifs de la hausse des taux

La remontée des taux provoque normalement une progression des revenus des banques par les crédits octroyés. En Europe, d'après un sondage mené par S&P auprès de 85 établissements bancaires, le secteur s'attend en moyenne à une hausse de 18% de ses revenus nets d'intérêt. Toutefois ce nouveau contexte inflationniste a aussi des effets indésirables, en particulier une hausse des coûts de refinancement. Il s'accompagne également de la crainte d'une nouvelle récession, qui toucherait alors tous les métiers de la banque, allant des prêts à la gestion d'actifs, dont les revenus sont corrélés aux valorisations de marché. Elément rassurant : les banques de la zone euro sont suffisamment solides pour faire face à une dégradation de leur environnement.