Citigroup : dans le rouge, un broker abaisse sa note

(CercleFinance.com) - Le titre Citigroup est en recul ce jeudi après que Berenberg a abaissé la note de la banque américaine d'un cran, marquant un nouveau coup dur après les résultats mal reçus de la semaine dernière. Berenberg a rétrogradé l'action Citi de 'acheter' à 'conserver' tout en augmentant son prix cible de 55 dollars à 70 dollars, invoquant des questions de valorisation. 'Nous saluons la stratégie émergente de la direction de Citigroup pour simplifier le groupe tout en conservant son empreinte mondiale', a déclaré le broker dans une note aux clients. 'Cependant, à la suite de l'augmentation de 50% du cours de l'action Citigroup au cours des trois derniers mois, nous pensons que les coûts probables de cette transformation pourraient être sous-estimés', a-t-il ajouté. Les actions Citi ont baissé de 0,4% en début de séance, sous-performant l'indice S&P 500, qui est resté globalement inchangé.

