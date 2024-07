Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Citigroup: consensus battu grâce aux réductions de coûts information fournie par Cercle Finance • 12/07/2024 à 14:30









(CercleFinance.com) - Citigroup a dépassé les attentes de Wall Street au deuxième trimestre, une performance que le groupe bancaire américain attribue au succès de sa stratégie consistant à 'rationaliser' ses coûts.



L'établissement new-yorkais a dégagé sur les trois mois clos fin juin un bénéfice net de 3,2 milliards de dollars, contre 2,9 milliards de dollars sur la même période de 2023.



A 1,52 dollar, son profit par action dépasse largement le consensus des analystes, qui s'était établi à 1,39 dollar.



Son produit net bancaire s'est quant à lui accru de 4% pour atteindre 20,1 milliards de dollars.



Citée dans un communiqué, la directrice générale Jane Fraser étaye, entre autres, ces bons résultats par la baisse de 2% des dépenses opérationnelles du groupe, ressorties à 13,35 milliards de dollars.



Dans son communiqué, Citi mentionne également la solide fin de trimestre enregistrée par sa division de marchés, qui lui a permis de générer des performances meilleures que prévu.



Portée par la vigueur de son activité de dérivés, la branche actions a notamment vu ses revenus grimper de 37%, tandis que la banque d'investissement a bondi de 38% en signant des gains de parts de marché.



Cette publication était bien accueillie par les investisseurs, qui portaient le titre en hausse de plus de 2% vendredi matin en cotations d'avant-Bourse.





