Citigroup : consensus battu au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Citigroup publie au titre du troisième trimestre un bénéfice net en repli de 34% à 3,2 milliards de dollars, soit 1,40 dollar par action, un BPA dépassant d'une cinquantaine de cents l'estimation moyenne des analystes. A 17,3 milliards de dollars, le chiffre d'affaires du groupe bancaire s'est contracté de 7%, malgré des progressions dans ses activités de marchés revenus fixes et actions, banque d'investissement et banque privée. 'Notre position de capital s'est renforcée au cours du trimestre avec notre ratio Common Equity Tier 1 en progression à 11,8% et notre valeur comptable tangible par action en hausse à 71,95 dollars', note le directeur général Michael Corbat.

