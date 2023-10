Citigroup: cession d'une activité en Chine à HSBC information fournie par Cercle Finance • 09/10/2023 à 14:50

(CercleFinance.com) - Dans le cadre de sa sortie de la banque grand public en Chine, Citigroup annonce la cession de son portefeuille de gestion de patrimoine grand public onshore en Chine, y compris les clients, les actifs sous gestion et les dépôts, à HSBC Bank China.



La transaction porte sur l'ensemble des dépôts et des actifs sous gestion d'investissement pour environ 3,6 milliards de dollars. Les termes n'ont pas été divulgués et la transaction devrait être conclue au premier semestre 2024.



Citi continuera de répondre aux besoins des particuliers chinois fortunés à très fortunés par l'intermédiaire de ses centres régionaux de gestion de patrimoine à Singapour et à Hong Kong, en tirant parti de ses activités International Personal Bank et Citi Private Bank.



Le groupe prévoit de finaliser la vente de ses activités grand public en Indonésie plus tard cette année. En outre, les réductions progressives précédemment annoncées de ses activités grand public en Corée et de sa présence globale en Russie sont en cours.