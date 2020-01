Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Citigroup : bien au-dessus des attentes au T4 Cercle Finance • 14/01/2020 à 14:32









(CercleFinance.com) - Publié ce mardi, les résultats du quatrième trimestre 2018 de Citigroup ont été marqués par un bénéfice net en hausse de 15% à 4,98 milliards de dollars, soit un BPA de 2,15 dollars, supérieur de 32 cents au consensus. Les revenus se sont améliorés de 7% à 18,39 milliards de dollars. Sur l'ensemble de l'année écoulée, la banque new-yorkaise a ainsi engrangé un bénéfice net ajusté en croissance de 8% à 19,47 milliards de dollars, pour un chiffre d'affaires en hausse de 2% à 74,3 milliards.

