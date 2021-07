Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Citigroup : bénéfice net trimestriel quasi-multiplié par six Cercle Finance • 14/07/2021 à 15:02









(CercleFinance.com) - Citigroup dévoile au titre du deuxième trimestre 2021 un bénéfice net quasiment multiplié par six à 6,2 milliards de dollars, soit 2,85 dollars par action, un BPA sensiblement au-dessus de l'estimation moyenne des analystes. A 17,5 milliards de dollars, les revenus se sont contractés de 12%, du fait surtout d'une normalisation de l'activité dans les marchés à revenus fixes, de moindres prêts par cartes moyens et de l'impact de taux d'intérêts plus bas. L'établissement financier a toutefois bénéficié d'une forte amélioration de son coût du crédit, qui est ressorti à près de -1,1 milliard de dollars sur le trimestre écoulé, contre +8,2 milliards sur la même période en 2020.

Valeurs associées CITIGROUP NYSE +2.60%