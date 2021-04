Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Citigroup : bénéfice net plus que triplé au 1er trimestre Cercle Finance • 15/04/2021 à 15:04









(CercleFinance.com) - Citigroup dévoile au titre des trois premiers mois de 2021 un bénéfice net plus que triplé (+216%) à 7,9 milliards de dollars, soit 3,62 dollars par action, une progression que le groupe explique par le coût du crédit plus bas. A 19,3 milliards de dollars, les revenus de l'établissement financier se sont contractés de 7%, les croissances de revenus en banque d'investissement et marchés actions ayant été plus que contrebalancées par des éléments négatifs comme la faiblesse des taux. Citigroup revendique toutefois des niveaux de capitaux solides, avec un ratio de solvabilité CET1 de 11,7% stable par rapport au trimestre précédent, et met en avant la reprise de ses rachats d'actions avec 23 millions de titres rachetés.

