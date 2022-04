Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Citigroup: baisse de 44% du BPA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 14/04/2022 à 14:30









(CercleFinance.com) - Citigroup publie aujourd'hui un chiffre d'affaires de 19.2 milliards de dollars au titre du 1er trimestre 2022, en recul de 2% par rapport à la même période un an plus tôt.



De leur côté, les charges d'exploitation ont augmenté de 15%, à 13.1 milliards de dollars.



Le bénéfice net ressort ainsi à 4.3 milliards de dollars, en recul de 46% par rapport au 1er trimestre 2021 (7.9 milliards de dollars). Citigroup pointe en effet la hausse du coût du crédit associée à une hausse des dépenses et à une baisse des revenus.



Au final, le BPA s'établit à 2.02 $, en recul de 44%.







