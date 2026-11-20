La banque aurait mal comptabilisé des transactions de sa filiale britannique de valeurs mobilières en utilisant un modèle interne non approuvé par les autorités, selon les informateurs de Reuters. Citigroup dit avoir identifié et résolu le problème cet été et injecté des capitaux pour reconstituer les coussins de fonds propres de sa filiale européenne.

Citigroup a sous-estimé d'environ 35 milliards de dollars ses actifs pondérés des risques au sein d'une unité de trading en Europe, selon les informations obtenues par Reuters de personnes au fait du dossier. La banque a dû injecter des capitaux dans cette filiale pour reconstituer ses coussins de fonds propres.

L'erreur contrarie les efforts de la directrice générale Jane Fraser pour répondre à des exigences réglementaires vieilles de plusieurs années. Cet été encore, Citi visait à soumettre cette année des documents aux autorités afin d'obtenir la levée de ces restrictions.

La banque aurait mal comptabilisé certaines transactions au sein de son unité britannique de valeurs mobilières, en utilisant un modèle interne fondé sur ses propres hypothèses statistiques. Les autorités n'avaient pas approuvé ce modèle pour ce type de transactions.

Une fois ces transactions comptabilisées avec un modèle de risque standard, la valeur des actifs pondérés des risques a fortement augmenté. Cet indicateur détermine le niveau de fonds propres que les banques doivent détenir en coussin face à d'éventuelles pertes.

Le problème a été identifié et résolu

Citigroup a déclaré avoir identifié et résolu cet été un problème de modélisation interne des fonds propres dans une filiale européenne de négociation. "La filiale est restée pleinement conforme aux exigences réglementaires minimales pendant toute la période", a indiqué la banque, qui a précisé avoir injecté des capitaux pour reconstituer les coussins de la filiale.

La troisième banque américaine a déclaré environ 1 200 milliards de dollars d'actifs pondérés des risques totaux en juin et en septembre. L'erreur représenterait donc environ 2,7% du total. Reuters ignore si Citigroup a déjà intégré cet ajustement dans ses chiffres publiés.

Les problèmes de Citi remontent à 2020, lorsque la Réserve fédérale américaine et l'Office of the Comptroller of the Currency lui avaient demandé de remédier à des défaillances de gouvernance des données. La banque avait écopé d'une amende de 400 millions de dollars, puis de 136 millions de dollars en 2024 pour avoir tardé à régler ses problèmes.

La banque a aussi été sanctionnée en Europe : une amende équivalente à 78,5 millions de dollars en 2024 au Royaume-Uni après une chute brutale des actions européennes provoquée par Citi en mai 2022, et 56,3 millions de dollars en 2019 pour des états financiers inexacts.