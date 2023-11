Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Citi: une nouvelle étape franchie dans la réorganisation information fournie par Cercle Finance • 20/11/2023 à 15:58









(CercleFinance.com) - Citi a annoncé lundi avoir informé ses employés de la dernière série de mesures organisationnelles qu'il entend prendre afin de simplifier son modèle d'exploitation, des initiatives qui se traduiront par des décisions 'difficiles' et 'lourdes de conséquences', prévient le groupe bancaire américain dans un communiqué.



D'après différentes sources de presse, l'établissement new-yorkais envisagerait dans ce cadre de procéder à des 'milliers de suppressions de postes'.



Ces changements au niveau de ses activités et de ses métiers sont cependant les étapes à suivre afin d'aligner sa structure avec sa stratégie et d'assurer un service d'excellence à ses clients, souligne le groupe financier.



Citi avait dévoilé au mois de septembre une réorganisation de ses activités en cinq branches (services, marchés, banque d'investissement, gestion de fortune, finances personnelles aux Etats-Unis).





Valeurs associées CITIGROUP NYSE +0.28%