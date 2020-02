Citi toujours aussi optimiste sur l'or

(AOF) - Citigroup a confirmé son scénario de base d'une once d'or à 1 640 dollars en moyenne cette année et à 1 925 dollars en 2021. Le broker a relevé son scénario optimiste. Il existe selon lui 30% de chances que le métal jaune atteigne 1 775 dollars d'ici la fin du second semestre, contre 1 700 dollars auparavant. Le bureau d'études continue par ailleurs de penser que l'once d'or dépassera, peut-être brièvement, le cap des 2 000 dollars d'ici 12 à 24 mois.