Citi se retire de la banque de détail au Mexique information fournie par AOF • 12/01/2022 à 14:31



(AOF) - Citi a annoncé son intention de se retirer des opérations bancaires pour les particuliers et les petites entreprises au Mexique dans le cadre de sa réorganisation stratégique. Citi continuera à gérer une activité bancaire sous licence locale au Mexique, qui sera destinée aux clients institutionnels et de la banque privée.



Au cours des trois premiers trimestres de 2021, les activités que Citi a l'intention d'abandonner représentaient ensemble environ 3,5 milliards de dollars de revenus, 1,2 milliard de dollars de bénéfices avant impôts, 44 milliards de dollars d'actifs.



La méthode et le calendrier de retrait de Citi de ses activités bancaires destinées aux consommateurs et aux petites entreprises au Mexique, qui pourraient inclure une vente, doivent encore être précisés.



" Les cessions prévues par Citi de ses activités de banque de détail au Mexique, en Asie et en Europe s'inscrivent dans le cadre du repositionnement de ses opérations grand public afin de se concentrer sur les centres de patrimoine au niveau mondial ainsi que sur les paiements et les prêts et sur une présence ciblée dans le secteur de la banque de détail aux États-Unis " rappelle la banque.





AOF - EN SAVOIR PLUS

De nombreux défis pour les banques européennes

Le modèle européen de la banque de détail est particulièrement mis à mal face à l'essor du digital. Certaines se retirent de cette activité, comme c'est le cas d'HSBC. A cela s'ajoute une progression des risques. Ainsi, d'après la BCE, la forte activité des grandes banques sur le marché des opérations à effet de levier et les marchés des produits dérivés liés aux actions les exposent à une prise de risque excessive.

Quant aux banques françaises, depuis la crise sanitaire, elles sont exposées de façon croissante au risque cyber suite à la nécessité de basculer massivement et rapidement des activités financières vers le télétravail et la prestation de services à distance.