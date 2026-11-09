Citi se montre optimiste quant aux actions indiennes et prévoit que l'indice Nifty atteindra 28 000 points d'ici fin 2027

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La société de courtage Citi Research prévoit que l'indice de référence indien Nifty 50 .NSEI atteindra 28 000 points d'ici fin 2027, invoquant des perspectives de bénéfices solides, la baisse des prix du pétrole et la perspective d'un ralentissement des dépenses d'investissement dans l'intelligence artificielle comme facteurs favorables aux actions de la troisième économie d'Asie.

Cet objectif implique un potentiel de hausse d’environ 12% par rapport au dernier cours de clôture du Nifty 50, qui s’établissait à 24.986,4.

Les actions indiennes ont jusqu’à récemment sous-performé leurs homologues mondiales, l’engouement pour le secteur de l’IA et les prix élevés du pétrole brut ayant pesé sur les perspectives du troisième plus grand importateur mondial de pétrole.

Les perspectives optimistes de Citi interviennent après que l’indice de référence Nifty 50 a bondi de plus de 10% au cours des sept séances jusqu’à vendredi, soutenu par un retour en force des investisseurs étrangers en portefeuille (FPI), alors que les positions liées à l’IA se dénouaient et que les cours du pétrole reculaient.

"Au cours des deux dernières années, l’IA a éclipsé presque tout le reste. Notre analyse suggère qu’une augmentation d’environ 100 points de base de la pondération active de l’Inde pourrait générer environ 12 milliards de dollars d’entrées de capitaux", a déclaré Citi dans sa note stratégique sur les actions indiennes datée du 8 novembre.

Le sentiment à l’égard des actions indiennes s’est amélioré après que la victoire des démocrates aux élections de mi-mandat aux États-Unis a alimenté les anticipations d’un ralentissement des dépenses d’investissement liées à l’IA et d’une baisse des cours du pétrole, dans l’espoir d’une fin du conflit impliquant l’Iran.

"Après les élections de mi-mandat aux États-Unis, les risques d’une accélération des moratoires sur les centres de données ont favorisé une rotation vers d’autres actifs, et cela pourrait continuer à profiter à l’Inde", a déclaré Citi.

Les investisseurs étrangers (FPI) ont acheté pour plus de 4,1 milliards de dollars d’actions indiennes depuis le début du mois de novembre, ce qui représente déjà leur plus important afflux mensuel depuis septembre 2024.

Citi a relevé son multiple cours/bénéfice pour le Nifty 50 de 17 à 18, ce qui porte son objectif à 28 000 points. Auparavant, la banque tablait sur un niveau de 26 000 points pour cet indice composé de 50 valeurs d’ici septembre 2027.

"La baisse du prix du pétrole pourrait soutenir les prévisions macroéconomiques et les prévisions de bénéfices en Inde. Une baisse de 10 $ (par baril) du prix du pétrole contribuerait à réduire le déficit courant de 30 à 40 points de base et l’inflation de 50 points de base", a déclaré la société de courtage.