(Zonebourse.com) - Les analystes confirment leur optimisme sur le groupe hôtelier et n'apportent que des ajustements marginaux à leurs prévisions financières.
Citi maintient sa recommandation à l'achat sur Accor. L'objectif de cours reste fixé à 64 euros, pour un potentiel de hausse de 30,4%, auquel s'ajoute un rendement du dividende attendu de 3,1%.
Les analystes indiquent avoir apporté "quelques ajustements mineurs" à leur modèle afin de tenir compte des résultats du troisième trimestre de Huazhu, partenaire d'Accor en Chine, ainsi que de l'évolution des taux de change.
Citi précise ne pas avoir modifié ses autres estimations fondamentales. Les dernières évolutions des devises entraînent une légère révision à la hausse, inférieure à 1%, de ses prévisions pour les exercices 2026 à 2028.
Le broker relève ainsi marginalement ses estimations de bénéfice par action (BPA) pour 2027 et 2028, à respectivement 2,86 euros (contre 2,84 euros précédemment) et 3,58 euros (contre 3,55 euros).
Peu avant midi, l'action Accor gagne 2,31%, à 49,60 euros.
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