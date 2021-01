Citi prévoit une année " blanche " pour les actions mondiales et dégrade Wall Street

(AOF) - Les actions mondiales resteront stables en 2021, prévoit Citi, qui souligne leur valorisation tendue. Elles affichent un PER 2021 de 20, bien supérieur au PER médian long terme de 15. Les analyses prévoient en moyenne un rebond de 26% des bénéfices par action cette année après une chute de 14% en 2020. Pour autant la banque américaine est prête à acheter des titres en cas de baisse des marchés. Wall Street est le marché le plus onéreux et se paye 23 fois les profits anticipés. D'où la dégradation du conseil de Citi de surpondérer à neutre.

Le stratège surpondère en revanche le Royaume-Uni, qui affiche une valorisation faible (PER de 14) et est exposé à des thèmes clés de la banque.

" L'expansion budgétaire en cours devrait faire baisser le dollar, ce qui favorise traditionnellement les actions des pays émergents et les actions du secteur des matières premières " explique Citi. Par ailleurs, le rendement du 10 ans américain devrait augmenter, ce qui entraînera une nouvelle rotation vers la ' value '.