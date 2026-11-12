Citi mise sur l'expansion mondiale des entreprises chinoises et sur le yuan pour développer ses activités transfrontalières

Citi entend tirer parti de la croissance mondiale des entreprises chinoises et de l’utilisation croissante du yuan à l’échelle internationale pour dynamiser ses activités de négoce de devises et ses opérations transfrontalières, ont déclaré des cadres supérieurs.

Cette stratégie aligne la banque de Wall Street, qui a obtenu le mois dernier une licence pour une société de courtage en valeurs mobilières détenue à 100 % en Chine, sur les efforts des autorités chinoises visant à promouvoir l’utilisation du yuan, alors même que les tensions commerciales s’intensifient.

"Notre rôle est d’aider nos clients chinois à faire des affaires à l’étranger", a déclaré Flavio Figueiredo, responsable mondial des opérations de change chez Citi, lors d’un entretien accordé à Reuters en marge de la conférence annuelle de la banque en Chine, à Shanghai.

Cela consiste notamment à aider les clients à gérer le risque de change et à facturer leurs clients étrangers en yuan, a-t-il précisé.

Face à une croissance atone et à une concurrence acharnée sur le marché intérieur, les entreprises chinoises se tournent vers l’étranger, ce qui accroît leur exposition aux risques de change. Certaines ont été touchées par une appréciation lente mais régulière du yuan, susceptible d’éroder la valeur de leurs revenus à l’étranger.

Dans le même temps, les revenus provenant des clients chinois sont devenus l’un des principaux moteurs de croissance de Citi.

Citi enregistre depuis plusieurs années une croissance à deux chiffres de ses activités liées à la Chine, l’une des plus rapides qu’elle connaisse en Asie, a déclaré Marc Luet, responsable des activités bancaires de Citi pour le Japon, l’Asie du Nord et l’Australie, lors d’un autre entretien.

Les entreprises chinoises sont particulièrement actives dans les secteurs où la Chine a développé des avantages concurrentiels mondiaux, notamment les véhicules électriques, l’électronique grand public, les industries numériques et, plus largement, la chaîne d’approvisionnement liée à la transition énergétique, a précisé M. Luet.

"Nous constatons un vif intérêt et des ponts se tissent vers l’Asie centrale", a déclaré M. Luet, soulignant la présence de longue date de Citi sur des marchés tels que le Kazakhstan.

OPTIMISME SUR LE YUAN

La division devises de Citi propose également ses produits de couverture et ses produits dérivés aux entreprises chinoises qui se développent dans des régions telles que l’Afrique, l’Europe de l’Est, le Moyen-Orient et l’Amérique latine, a déclaré M. Figueiredo.

Au Brésil, où les rendements de référence à 10 ans sont près de 10 fois supérieurs à ceux de la Chine, les clients chinois de Citi utilisent les options comme outil de couverture à faible coût, a expliqué M. Figueiredo.

Citi, qui se présente comme le plus grand opérateur de change au monde, cherche également à attirer les banques chinoises parmi ses clients lorsqu’il s’agit des marchés frontières et émergents.

"Pour les institutions financières chinoises, il est généralement plus simple de s’associer à une banque comme Citi pour les aider à mettre en place des couvertures sur le real brésilien, le peso colombien ou le naira nigérian… sans avoir à ouvrir une succursale dans chacun de ces pays."

Sur le marché, M. Figueiredo se montre raisonnablement optimiste quant aux perspectives du yuan. La prévision selon laquelle il pourrait atteindre 6,5 pour un dollar d’ici le milieu de l’année prochaine représenterait une hausse de près de 3% par rapport au cours de mercredi, qui s’établissait à 6,67 pour un dollar CNY=CFXS .

Le yuan a semblé relativement à l’abri des récentes turbulences sur les marchés mondiaux, les acteurs du marché percevant cette devise "comme un actif plus stable et moins volatil", a déclaré M. Figueiredo.

Cela ne signifie toutefois pas nécessairement qu’il va être adopté ou utilisé plus largement dans l’immédiat; selon lui, ce processus devrait plutôt être progressif.