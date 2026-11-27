(Zonebourse.com) - Citi analyse les prescriptions aux Etats-Unis du Wegovy de Novo ( 0,11%, à 277,55 couronnes danoises) et celles du Foundayo d'Eli Lilly (-1,09% hier soir à Wall Street, à 1 392,22 dollars), les deux produits phares des laboratoires contre l'obésité.

Le volume total des prescriptions aux Etats-Unis pour la gamme Wegovy est en hausse de 1% sur la semaine close le 20 novembre, avec une moyenne mobile sur quatre semaines stable. En ce qui concerne uniquement la version orale du Wegovy, les prescriptions sont en progression de 5%, marquant un rebond après une semaine précédente écourtée par un jour férié.

Pour le Foundayo d'Eli Lilly, selon Iqvia, une société spécialisée dans les données de santé, 69 283 prescriptions ont été enregistrées pour la semaine close le 20 novembre, un chiffre stable sur une semaine. A titre de comparaison, le Wegovy oral avait atteint 176 373 prescriptions totales lors de sa 32e semaine complète de commercialisation.

Les prévisions de Citi de 2,7 milliards de dollars de ventes pour la version orale du Wegovy en 2026 tablent sur un ralentissement de la croissance du nombre d'ordonnances tout au long de l'année. Les analystes visent donc 2,7 milliards de dollars de revenus pour la pilule Wegovy, dont 2,2 milliards de dollars aux Etats-Unis, avec un pic de ventes estimé à environ 13 milliards de dollars.

Cette estimation se situe dans la fourchette haute des prévisions de Novo. Citi continue de percevoir une incertitude significative à court et à long terme sur les prix et la concurrence sur le marché principal de Novo : celui des traitements contre l'obésité.

La recommandation reste à neutre, assortie d'un niveau de risque élevé. L'objectif de cours est quant à lui fixé à 298 couronnes danoises. Les analystes détaillent que le niveau de risque élevé est lié à la volatilité persistante du cours de l'action, de la concurrence et d'une visibilité limitée sur la tarification au sein des principaux marchés du groupe danois.

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