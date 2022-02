Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Citi: le partenariat aux USA avec ExxonMobil est étendu information fournie par Cercle Finance • 01/02/2022 à 16:43









(CercleFinance.com) - La banque américaine Citi a annoncé mardi qu'elle allait étendre pour plusieurs années sa relation commerciale dans les cartes de crédit aux Etats-Unis avec le groupe pétrolier ExxonMobil.



Les deux partenaires, qui collaborent déjà depuis 15 ans, expliquent qu'ils ont prévu de lancer une nouvelle carte-membre, baptisée 'Exxon Mobil Smart Card+', devant permettre d'économiser jusqu'à 12 cents sur chaque gallon de carburant (environ 3,8 litres).



La nouvelle carte donnera également droit à des ristournes de 5% sur les achats réalisés dans les stations-service Exxon et Mobil, ainsi que dans les stations de lavage.





