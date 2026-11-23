** Les actions du laboratoire pharmaceutique Recursion Pharmaceuticals RXRX.O progressent de 6,9% à 2,6 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché
** Citi lance sa couverture avec une recommandation « acheter »; objectif de cours: 7 dollars
** « Recursion se distingue parmi les moyennes et petites entreprises biotechnologiques par son modèle de découverte intégré, qui s'appuie sur des données biologiques à grande échelle et recourt à l'expérimentation automatisée, à l'apprentissage automatique et à la conception de molécules, autant d'éléments qui alimentent son pipeline clinique », explique la société de courtage
** En début de mois, la perte nette de la société au troisième trimestre s’est réduite
** Trois des sept sociétés de courtage attribuent à l’action la recommandation « acheter », quatre « conserver »; leur objectif de cours médian est de 6,5 $ – données compilées par LSEG
** À la clôture d’hier, l’action affichait une baisse de 40,1% depuis le début de l’année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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