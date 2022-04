Citi : fort repli des profits en raison de la hausse du coût du risque

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - De même que JPMorgan, Citi a présenté des bénéfices bien plus faibles que l'an dernier en raison de l'évolution défavorable du coût du risque. Le bénéfice net a chuté de 46% à 4,3 milliards de dollars, soit 2,02 dollars par action. Le consensus Refinitif s'élevait à 1,55 dollar. Le coût du crédit s'élève à 755 millions de dollars alors qu'il affichait un solde favorable de 2,55 milliards de dollars au premier trimestre 2021. La banque a enregistré des provisions en raison notamment de son exposition à la Russie et de l'impact du conflit en Ukraine sur l'environnement macroéconomique.

