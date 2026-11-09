Citi et Jefferies abaissent leur objectif de cours pour Dyno Nobel après des résultats annuels « décevants »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 novembre - ** Citi a qualifié les résultats de l'exercice 26 de la société australienne Dyno Nobel DNL.AX de « globalement chaotiques » en raison des perturbations liées au redressement de l'entreprise et à des arrêts imprévus

** La société de courtage a revu à la baisse de 4 à 8 % ses prévisions de bénéfice net après impôts pour les exercices 27 et 28, invoquant une hausse des charges d'intérêts liée à l'augmentation des dépenses d'investissement et de l'endettement

** Citi a abaissé son objectif de cours à 4,15 dollars australiens par action, mais maintient sa recommandation “acheter” “compte tenu de l’amélioration des flux de trésorerie et de la valorisation sous-jacente attractive de l’activité Explosifs”

** Jefferies table sur une faible croissance pour l’exercice 27 et abaisse son objectif de cours de 4,47 dollars australiens à 3,90 dollars australiens par action

** La société de courtage conserve toutefois sa recommandation “acheter”, invoquant la croissance à long terme des segments d’activité à mesure que les goulots d’étranglement s’atténuent

** Six analystes sur treize attribuent à l’action la recommandation “acheter” ou supérieure, et sept la recommandation “conserver”; leur objectif de cours médian s’établit à 3,80 dollars australiens, selon les données compilées par LSEG

** Le titre affiche une hausse de 5,92% depuis le début de l’année, à la dernière clôture