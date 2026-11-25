Citigroup C.N envisage de reprendre ses activités bancaires au Venezuela cinq ans après s'être retirée du pays, une décision qui pourrait l'aider à retrouver son accès au système financier américain, a rapporté mardi Bloomberg News.

Le retour d'une grande banque au Venezuela aiderait le président américain Donald Trump à rouvrir l'économie du pays aux entreprises étrangères après que son administration a évincé Nicolás Maduro, selon cet article.

Les dirigeants de la banque discutent actuellement avec des responsables de l’administration Trump au Département d’État et au Trésor des modalités d’un tel retour et des dérogations aux sanctions qui pourraient être nécessaires, précise l’article, citant des sources proches du dossier. L’une des personnes citées a indiqué que d’autres banques avaient également abordé la question d’un retour avec les autorités américaines.

Selon l’article de Bloomberg, Citi se concentrerait probablement dans un premier temps sur l’établissement de relations de correspondance bancaire avec des établissements financiers locaux plutôt que de s’implanter physiquement dans le pays.

Citigroup n’a pas souhaité faire de commentaire, tandis que le Département d’État et le Trésor n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Ce pays riche en pétrole subit depuis plus d’une décennie une crise économique marquée par des pénuries généralisées de produits de première nécessité, des coupures d’électricité et une crise migratoire qui a poussé des millions de personnes à fuir le pays.

Ce que les détracteurs qualifient d’années de mauvaise gestion économique sous le gouvernement Maduro, conjuguées aux sanctions américaines, ont conduit le Venezuela à un isolement croissant vis-à-vis du système financier mondial.

Citigroup s’est retirée du Venezuela en juillet 2021, mettant fin à plus d’un siècle d’activité, en vendant le reste de ses activités locales à la Banco Nacional de Crédito.

Cette décision fait suite à des années de difficultés réglementaires, économiques et opérationnelles qui ont rendu de plus en plus difficile l'activité des banques américaines dans le pays.