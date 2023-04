Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Citi: accord avec Vodafone pour limiter les émissions de CO2 information fournie par Cercle Finance • 18/04/2023 à 16:41









(CercleFinance.com) - Citi a annoncé mardi qu'il allait collaborer avec Vodafone en vue d'inciter les fournisseurs de l'opérateur télécoms britannique à réduire leurs émissions de CO2.



Aux termes de l'accord, les partenaires éligibles au programme de financement de la chaîne d'approvisionnement ('supply chain finance') mis en place par Vodafone pourront bénéficier de taux préférentiels de la part de la banque américaine.



L'obtention de ces liquidités sera toutefois conditionnée au respect d'une feuille de route environnementale établie par Vodafone et le CDP, l'organisme international de référence en matière de notation environnementale des entreprises.



A en croire Citi, l'idée est d'encourager les fournisseurs de Vodafone à dévoiler leurs performances en matière de durabilité et d'aider le groupe à atteindre ses objectifs en matière d'émissions indirectes ('Scope 3').





Valeurs associées CITIGROUP NYSE -0.18%