L'analyste confirme son conseil "achat" sur le titre, assorti d'un objectif de cours abaissé de 65 à 62 EUR.

Charles Ermitage, l'analyste en charge du dossier chez Citi ajuste sa cible de cours afin d'intégrer l'acquisition de David Brown Defence et la cession de Slide Bearing. Il justifie la réduction de sa cible (de 65 à 62 EUR) par des hypothèses de conversion de trésorerie et de croissance à moyen terme moins favorables, ainsi que par des flux de trésorerie à court terme plus faibles.

Le courtier précise que ses estimations sont globalement conformes au consensus à court terme, mais inférieures de 16% à plus long terme, notamment en raison de perspectives de croissance plus prudentes pour la division VMS.

Malgré le risque de révisions baissières du consensus, le broker estime que le titre présente un potentiel de valorisation significatif, avec une décote d'environ 50% par rapport à son objectif de cours.

En fin de matinée, le titre progresse de 0,8% à Francfort, autour des 32,3 EUR.