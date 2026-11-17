Citi abaisse l'objectif de cours de la société de cryptomonnaies Gemini en raison de perspectives de croissance des revenus peu encourageantes

** Citi abaisse l'objectif de cours de la société de cryptomonnaies Gemini Space Station GEMI.O de 4,75 $ à 2,65 $, invoquant des perspectives de croissance du chiffre d'affaires moins favorables

** La visibilité sur la croissance à court terme reste limitée en raison de la faiblesse persistante du marché de détail, de perspectives de croissance plus modérées pour les cartes de paiement et d’une dépendance croissante vis-à-vis des capitaux externes, a déclaré Citi

** Ce nouvel objectif de cours implique un potentiel de hausse de 20,7% par rapport au dernier cours de clôture de l’action

** Le chiffre d’affaires total de GEMI au troisième trimestre a reculé de 19,2%, le trading de détail restant faible

** Sur 10 analystes, 3 recommandent d’"acheter" le titre, 5 de le "conserver" et 2 de le "vendre"; leur objectif de cours médian s’établit à 4,88 $ – données compilées par LSEG

** Depuis la dernière clôture, le titre a chuté de 78,5% depuis le début de l’année