** Citi abaisse l'objectif de cours de la société de cryptomonnaies Gemini Space Station GEMI.O de 4,75 $ à 2,65 $, invoquant des perspectives de croissance du chiffre d'affaires moins favorables
** La visibilité sur la croissance à court terme reste limitée en raison de la faiblesse persistante du marché de détail, de perspectives de croissance plus modérées pour les cartes de paiement et d’une dépendance croissante vis-à-vis des capitaux externes, a déclaré Citi
** Ce nouvel objectif de cours implique un potentiel de hausse de 20,7% par rapport au dernier cours de clôture de l’action
** Le chiffre d’affaires total de GEMI au troisième trimestre a reculé de 19,2%, le trading de détail restant faible
** Sur 10 analystes, 3 recommandent d’"acheter" le titre, 5 de le "conserver" et 2 de le "vendre"; leur objectif de cours médian s’établit à 4,88 $ – données compilées par LSEG
** Depuis la dernière clôture, le titre a chuté de 78,5% depuis le début de l’année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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