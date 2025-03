CITATIONS-Wall Street se replie sur les inquiétudes concernant les droits de douane, le Nasdaq confirme sa correction

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des commentaires)

Les principaux indices boursiers américains ont fortement baissé jeudi, les investisseurs s'inquiétant de l'impact que la politique commerciale du président Donald Trump pourrait avoir sur les entreprises et l'économie en général, tandis que les prévisions de revenus de Marvell Technology MRVL.O ont suscité des inquiétudes quant aux dépenses consacrées à l'infrastructure d'intelligence artificielle .

Le Nasdaq Composite .IXIC a terminé en baisse de 10,4 % par rapport à son record du 16 décembre, confirmant que l'indice à forte composante technologique a subi une correction depuis le sommet atteint il y a plusieurs mois.

Voici les commentaires des investisseurs sur le repli, qui a également vu le S&P 500 .SPX plonger sous sa moyenne mobile à 200 jours pour la première fois depuis le 1er novembre 2023.

BRIAN NICK, RESPONSABLE DE LA STRATÉGIE DE PORTEFEUILLE, NEWEDGE WEALTH, ATLANTA

"Nous restons assez calmes, tout comme nos clients; les baisses de cette ampleur sont assez courantes, nous en voyons environ une par an, de l'ordre de 10 % ou plus. Mais ce qui a attiré l'attention aujourd'hui, c'est que le marché était sur le point de passer sous la moyenne mobile de 200 jours, psychologiquement importante, après quoi nous assistons généralement à une nouvelle correction de 5 à 8 %. Nos investisseurs sont attentifs au flux d'informations et à leur interaction avec le marché, qui a été chaotique. Tellement chaotique, en fait, que je suis surpris que nous n'ayons pas eu un pic de volatilité plus spectaculaire. Nous n'avons pas l'impression d'une correction irrationnelle et complètement exagérée"

JIM CARROLL, GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE, BALLAST ROCK PRIVATE WEALTH, CHARLESTON

"Si le rebond à la hausse ne se maintient pas, les gens deviennent nerveux et commencent à prendre plus de risques. Et les deux derniers rebonds que nous avons eus, vendredi et mercredi, n'ont pas tenu, donc il est clair que nous sommes à nouveau en mode risk-off. Il est clair que les gens regardent ce qui se passe à Washington et se demandent comment les perturbations tarifaires et les bouleversements du DOGE seront bénéfiques. La réaction est donc de vendre des produits jusqu'à ce que le marché trouve un point bas"

ADAM HETTS, GLOBAL HEAD OF MULTI-ASSET, JANUS HENDERSON, DENVER, COLORADO, ET OLIVE BLACKBOURN, PORTFOLIO MANAGER, JANUS HENDERSON, LONDRES

"Ce qui est clair, c'est que les marchés semblent s'accorder sur le fait que les tarifs douaniers ne sont pas bons pour la plupart des actifs à risque. Étant donné l'exposition plus importante au commerce mondial et à la production industrielle, il n'est pas surprenant que les marchés d'actions en dehors des États-Unis aient tendance à souffrir lorsque les annonces de droits de douane font la une des journaux. Toutefois, les marchés boursiers américains ont montré qu'ils n'étaient pas non plus à l'abri des conflits commerciaux. Si l'impact inflationniste potentiel des tarifs douaniers suscite des inquiétudes, les bons du Trésor américain ont jusqu'à présent semblé plus préoccupés par les signes de ralentissement de la croissance américaine."

TIM GHRISKEY, SENIOR PORTFOLIO STRATEGIST, INGALLS & SNYDER, NEW YORK

"Le marché a ouvert en baisse, puis a progressé, mais nous avons ensuite connu une chute encore plus importante. Trump a été très confus au sujet de ces droits de douane. Un jour, ils sont en vigueur et le lendemain, ils sont suspendus pendant un mois. Il nous a prévenus qu'il y aurait des difficultés au début, et le marché n'aime pas les difficultés. Je ne pense pas que cela donne beaucoup de confiance aux investisseurs. Trump est extrêmement agressif et cela effraie beaucoup d'investisseurs, et en partie parce que nous sommes à seulement deux semaines des sommets historiques, il y a au moins des traders, sinon des investisseurs, qui prennent des bénéfices à ces niveaux. Il n'y a pas de véritable nouvelle ici... Il s'agit simplement d'une certaine crainte à l'égard de Trump et de son manque d'intérêt pour le marché."

DENNIS DICK, TRADER, TRIPLE D TRADING, ONTARIO, CANADA

"Beaucoup de gens sont vraiment préoccupés par les conséquences de cette guerre commerciale, non seulement en ce qui concerne le coût des droits de douane, mais aussi en ce qui concerne les relations internationales en général. C'est une préoccupation sérieuse pour le marché"

"Peut-être que je veux réallouer vers la Chine, peut-être que je veux réallouer vers l'Europe, qui a été sous-performante pendant des années et qui n'a pas ce risque géopolitique.... Il est tout à fait logique que les marchés américains ne soient plus le meilleur endroit où se trouver"

GENE GOLDMAN, DIRECTEUR DES INVESTISSEMENTS, CETERA INVESTMENT MANAGEMENT, EL SEGUNDO, CALIFORNIE

"La hausse de Trump pour les actions s'est transformée en baisse de Trump. Les marchés d'actions continuent d'être dans une mentalité de risk-off en raison de l'incertitude du marché et des messages contradictoires sur les tarifs douaniers émanant de Washington. En particulier, le S&P 500 continue de se diriger vers l'important niveau de soutien clé de la moyenne mobile sur 200 jours (5730). Tout franchissement significatif de ce niveau pourrait entraîner les actions en territoire de correction (autour de 5500 pour le S&P 500)."

MARK HACKETT, CHIEF MARKET STRATEGIST, NATIONWIDE, DOWNINGTOWN, PENNSYLVANIA

"Je pense que la rapidité avec laquelle le déclin s'est produit est un peu exagérée. Je dirais que la moitié de la chute récente de () était vraiment imputable aux craintes de voir les données de croissance publiées en demi-teinte. Depuis lors, le va-et-vient... la discussion sur les droits de douane, encore et encore, fait que les gens sont un peu en colère"

"Je pense que les gens appuient sur le bouton de panique parce que, premièrement, il y a cette crise de colère due au manque de clarté sur les tarifs douaniers et, deuxièmement, vous mettez cela en parallèle avec les inquiétudes sur la croissance

"Je pense qu'il s'agit d'un repli émotionnel qui est plus susceptible de devenir une opportunité d'achat qu'une opportunité de vente. Il n'y a pas assez de données pour justifier le mouvement que nous avons vu."

ART HOGAN, B. RILEY, MARKET STRATEGIST, BOSTON

"L'administration semble essayer de jouer au ping-pong en annonçant quelque chose puis en revenant en arrière sur les droits de douane, mais cette fois-ci, cela ne fonctionne pas. Les gens ont réagi avec méfiance à la tentative d'Howard Lutnick de calmer les marchés. Il est clair qu'il y a des signes de ralentissement avant que les droits de douane ne soient vraiment appliqués et, face à l'incertitude, les consommateurs, les chefs d'entreprise et les investisseurs vont tous geler et remettre à plus tard les plans d'entreprise à long terme

"À ce stade, il n'y a plus rien qui puisse donner un coup de fouet au marché, maintenant que l'enthousiasme suscité par l'élection d'un président perçu comme favorable aux entreprises est retombé."

SAM STOVALL, STRATÈGE DE MARCHÉ, CFRA, ALLENTOWN, PENNSYLVANIE

"Plus ces droits de douane resteront en vigueur longtemps, plus le marché risque de baisser en raison de la menace croissante de l'inflation et de la récession."

"Pour que les marchés se sentent bien, il faudrait que la levée des droits de douane soit plus large et plus importante, et pas seulement pour des secteurs particuliers, comme les constructeurs automobiles."

"Les bénéfices de Marvell MRVL.O amènent également les investisseurs à penser que le commerce de l'IA ralentit, et qu'il est temps de prendre des bénéfices maintenant que nous le pouvons. La combinaison des tarifs douaniers et de la technologie a été explosive pour les prix des actions."

BILL STERLING, STRATÈGE MONDIAL, GW&K INVESTMENT MANAGEMENT, BOSTON

la poursuite de ce "on-again, off-again" avec les droits de douane, en particulier avec le Mexique et le Canada (est ce qui crée l'incertitude sur les marchés)."

"La réponse économique rationnelle des chefs d'entreprise face à un tel degré d'incertitude est de rester les bras croisés et de reporter la prise de décision

"L'autre raison est tout simplement l'ampleur des droits de douane. Cela va bien au-delà de ce que l'on a connu en 2018 avec la soi-disant guerre commerciale avec la Chine et cela pourrait faire augmenter l'inflation, qui est ce dont la Fed se soucie le plus, d'un point de pourcentage complet ou un peu plus au cours de l'année prochaine."

BRIAN JACOBSEN, ÉCONOMISTE EN CHEF, ANNEX WEALTH MANAGEMENT, MENOMONEE FALLS, WISCONSIN

les droits de douane "on-again, off-again" peuvent être pires que d'en finir avec les droits de douane. L'incertitude n'est pas résolue, elle est simplement prolongée. Les entreprises continueront d'essayer d'augmenter leurs prix au cas où. Les consommateurs peuvent être plus enclins à accepter des augmentations de prix parce qu'ils ont peur de l'ampleur que pourraient prendre les prix. Cette dynamique n'est pas saine. La Fed n'est pas en mesure de venir à la rescousse des consommateurs."

CAROL SCHLEIF, CHIEF MARKET STRATEGIST, BMO PRIVATE WEALTH, MINNEAPOLIS, MINNESOTA

"Les tarifs douaniers ont été le point de départ (de leur imposition effective) et cela se poursuit compte tenu des volte-face. Les entreprises ont du mal à s'adapter et les données publiées récemment - y compris cette semaine - le montrent. Le sentiment (des entreprises et des consommateurs) est en baisse, les stocks sont en hausse, les pertes d'emploi s'accumulent et les commentaires du livre beige de la Fed indiquent tous que les entreprises ont du mal à planifier et que les consommateurs sont inquiets."

"Les récents résultats des entreprises technologiques amènent les investisseurs à s'interroger sur la durée de la construction des centres de données, même si l'enthousiasme grandit dans les cas d'utilisation de (et des plus petites entreprises de)."