CITATIONS-Réaction mitigée des actions à l'explosion des bénéfices des mégacapitalisations, chute de Meta

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de trois des "Sept Magnifiques" qui investissent de manière significative dans l'intelligence artificielle ont été mitigées dans les échanges après les heures de bureau, mercredi, après que les méga-capitalisations ont publié leurs résultats du troisième trimestre.

Les actions d'Alphabet GOOGL.O , société mère de Google, ont augmenté de 6,2 % après que l'entreprise a battu les estimations de Wall Street pour le chiffre d'affaires du troisième trimestre mercredi, son activité principale de publicité et son unité d'informatique dématérialisée ayant enregistré une croissance régulière.

Le géant des services cloud et de l'IA a relevé ses prévisions de dépenses d'investissement pour l'année entre 91 et 93 milliards de dollars, par rapport aux estimations de 80,67 milliards de dollars.

Cependant, Microsoft MSFT.O a chuté de 3,4 % dans les échanges prolongés, même si la société a fait état d'une croissance spectaculaire de son activité d'informatique en nuage qui a fait passer son chiffre d'affaires trimestriel au-dessus des estimations de Wall Street, ce qui montre que les entreprises continuent de faire des folies pour les services d'IA malgré les craintes d'une bulle spéculative.

Les résultats mettent en évidence les rendements croissants des investissements massifs de Microsoft dans l'IA.

Les actions de Meta META.O ont chuté de plus de 8 % après que la société a déclaré avoir enregistré une charge exceptionnelle de près de 16 milliards de dollars au troisième trimestre, liée au Big Beautiful Bill du président américain Donald Trump, et a déclaré que ses dépenses d'investissement pour l'année prochaine seraient "sensiblement plus importantes" qu'en 2025.

Meta a doublé sur l'IA, le directeur général Mark Zuckerberg a personnellement mené une campagne agressive d'embauche de talents et a déclaré que la société dépenserait des centaines de milliards de dollars pour construire plusieurs centres de données d'IA massifs pour la superintelligence.

COMMENTAIRES:

STEVE SOSNICK, CHIEF STRATEGIST, INTERACTIVE BROKERS, GREENWICH, CONNECTICUT

"Du point de vue du marché dans son ensemble, il s'agit d'une sorte de catalyseur (et non d'un catalyseur d'indice) car la bonne réaction d'Alphabet est suffisante pour compenser le résultat peu inspirant de Microsoft et la perte fiscale surprise de Meta. Les réactions de Meta et d'Alphabet sont actuellement plus importantes que les mouvements de volatilité implicite qui ont été pris en compte dans les options hebdomadaires, mais pas de manière flagrante, le mouvement de Microsoft étant un peu plus modéré"

BESPOKE INVESTMENT GROUP (note envoyée par courriel)

"Dans l'ensemble, bien que ces résultats ne soient pas tous nécessairement constructifs pour les actions, ils ne donnent aucun signal de faiblesse les résultats globaux ne sont pas nécessairement tous positifs pour les actions, mais ils ne montrent aucun signe de ralentissement de l'explosion des dépenses d'investissement dans l'IA. Leurs dépenses d'investissement combinées ont augmenté de 14 milliards de dollars en glissement trimestriel, soit plus de 22 %, (au même rythme qu'au dernier trimestre) et sont en hausse de 88 % en glissement annuel."