CITATIONS-Lilly devient la première entreprise de soins de santé à rejoindre le club des mille milliards de dollars, Wall Street réagit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Eli Lilly LLY.N a atteint vendredi une valeur de marché de 1 000 milliards de dollars , devenant ainsi le premier fabricant de médicaments à entrer dans le club exclusif dominé par les géants de la technologie et soulignant sa montée en puissance dans le domaine de l'amaigrissement.

Voici quelques réactions à l'entrée de Lilly dans le club des mille milliards de dollars:

EVAN SEIGERMAN, ANALYSTE CHEZ BMO CAPITAL MARKETS

"La valorisation actuelle témoigne de la confiance des investisseurs dans la durabilité à long terme de la franchise de santé métabolique de l'entreprise. Elle suggère également que les investisseurs préfèrent Lilly à Novo dans la course à l'armement contre l'obésité. Avec un peu de recul, nous constatons également une rotation des fonds dans le secteur, les investisseurs pouvant s'inquiéter d'une bulle de l'IA."

HANK SMITH, DIRECTEUR ET RESPONSABLE DE LA STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT CHEZ LILLY SHAREHOLDER HAVERFORD TRUST

"Les investisseurs ont toujours aimé la croissance sûre des bénéfices et (Eli Lilly) est la seule société pharmaceutique à grande capitalisation qui présente ce type de profil de bénéfices."