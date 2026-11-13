Citadel Securities agrandit ses bureaux de Singapour et de Sydney dans le cadre d'une offensive majeure en Asie

Citadel Securities agrandit ses locaux à Singapour et à Sydney pour accueillir ses équipes asiatiques en pleine expansion, alors qu’elle se prépare à proposer des services supplémentaires à ses clients régionaux et à mettre en place un trading 24 heures sur 24 des actions américaines.

La société agrandit ses locaux à Singapour et à Sydney de 40 % et 65 % respectivement, a déclaré jeudi à Reuters le directeur Asie-Pacifique de l’un des plus grands teneurs de marché au monde.

« Alors que nous fournissons de la liquidité sur les actions américaines à davantage de clients en Asie et que nous prolongeons les heures de transactions pour couvrir la nuit aux États-Unis, nous cherchons également à renforcer encore notre capacité de service à la clientèle régionale », a déclaré Vikesh Kotecha, responsable de la région Asie-Pacifique chez Citadel Securities.

Citadel Securities prévoit de recruter des traders, des spécialistes en technologie, des analystes et du personnel de soutien dans l’ensemble de ses bureaux de la région Asie-Pacifique l’année prochaine, a-t-il ajouté.

Les sociétés de négoce mondiales et les teneurs de marché quantitatifs renforcent considérablement leur présence et intensifient leurs campagnes de recrutement dans les principaux centres financiers asiatiques, tirant parti de la forte hausse des volumes régionaux, des changements structurels vers une activité de marché 24 heures sur 24 et de la demande institutionnelle croissante pour les classes d’actifs transfrontalières.

La dernière extension des locaux de Citadel Securities intervient après que la société a acquis un demi-étage supplémentaire au Two IFC, dans le quartier de Central à Hong Kong, où se trouve son premier et plus grand bureau en Asie.

IMC , son concurrent dans le domaine du trading quantitatif, a inauguré jeudi ses nouveaux locaux au Two IFC, qui serviront de plaque tournante à ses activités systématiques sur actions en Asie-Pacifique; l’entreprise recrutera des chercheurs en analyse quantitative, des ingénieurs et des traders.

Son concurrent Jane Street a plus que doublé la superficie de ses bureaux à Hong Kong cette année par rapport à l’année précédente, tandis que Susquehanna prévoit de tripler la sienne dans la ville.

Citadel Securities indique avoir recruté près de 100 collaborateurs pour son équipe Asie-Pacifique depuis le début de l’année, dont près de la moitié est basée à Hong Kong et le reste à Singapour, Sydney, Gurugram et Tokyo.

Cela porte à environ 400 le nombre de ses employés dans la région, répartis sur six sites en Asie, sur un effectif mondial de plus de 1 800 personnes.

Citadel Securities a élargi son offre de produits en Asie cette année, en lançant des crédits américains notés « investment grade », sous la direction de Redha Achour, ainsi que des produits structurés, sous la direction de Richard Smerin, ancien cadre de Morgan Stanley.

M. Kotecha a déclaré que Citadel Securities continuerait à développer ces deux activités l’année prochaine. La société américaine est en train de déposer une demande pour créer une société de courtage en valeurs mobilières onshore en Chine.

Cette expansion régionale précède un passage prévu à un trading pratiquement 24 heures sur 24 des actions américaines, ce qui, selon Citadel Securities, devrait accroître le volume d’activité pendant les heures d’ouverture des marchés asiatiques.

Alors que les séances pré- et post-marché représentent jusqu’à 10 % du volume total des transactions aux États-Unis, les séances de nuit ne représentent actuellement qu’environ 1 %, selon Citadel Securities.

Le Nasdaq NDAQ.O ⁠prévoit de prolonger les heures de transactions à 23 heures les jours ouvrables à partir de décembre, et le CME CME.O a mis en place fin mai un trading 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 des contrats à terme et des options sur cryptomonnaies. Le Cboe CBOE.Z prévoit également de lancer à partir de décembre un trading des actions américaines 23 heures par jour, 5 jours par semaine.