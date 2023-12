Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Cisco: vers le rachat d'Isovalent, expert de l'open cloud information fournie par Cercle Finance • 21/12/2023 à 16:30









(CercleFinance.com) - Cisco a annoncé jeudi son intention de faire l'acquisition d'Isovalent, une entreprise spécialisée dans les applications 'open source' pour le 'cloud' en vue de renforcer ses activités dans l'informatique dématérialisée.



Dans un communiqué, le géant des équipements de réseaux explique qu'Isovalent, une société américano-suisse, a contribué au développement de la technologie eBPF qui permet une surveillance de la performance des réseaux sous Linux.



Isovalent est également à l'origine de la conception de Cilium, un outil 100% cloud de gestion et de sécurisation des réseaux.



Les termes financiers de l'opération n'ont pas été dévoilés, mais Cisco a indiqué qu'il prévoyait de boucler la transaction dans le courant du troisième trimestre de son exercice fiscal 2023/2024, c'est-à-dire entre février et avril.





