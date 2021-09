Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cisco : une dégradation pèse sur la valeur information fournie par Cercle Finance • 09/09/2021 à 16:52









(CercleFinance.com) - Cisco évolue en légère baisse jeudi à la Bourse de New York, pénalisé par la dégradation du conseil de Morgan Stanley, qui estime que le titre a désormais comblé son retard historique de valorisation. Vers 10h40 (heure locale), l'action de l'équipementier de réseaux cède 0,4%, alors que le Dow Jones avance dans le même temps de 0,4%. Dans leur note de recherche, les analystes de Morgan Stanley observent que l'expansion des multiples du titre l'a conduit à se traiter en ligne avec l'indice S&P 500, alors qu'il accusait l'an dernier une décote de près de 10%. D'après eux, la poursuite de l'appréciation de l'action dépend désormais des résultats que le groupe californien est appelé à publier. 'Si nous demeurons confiants quant à la trajectoire de croissance, la réalisation de notre scénario le plus favorable ('bull case') est aujourd'hui conditionnée à une croissance plus forte dans les logiciels, ce qui nous pousse à rester pour l'instant à l'écart dans l'attente de la prochaine réunion d'analystes', expliquent-ils. Morgan Stanley revoit en conséquence son conseil de 'surpondérer' à 'pondérer en ligne', avec un objectif de cours porté de 57 à 59 dollars. Le titre Cisco s'est envolé de 31% cette année.

Valeurs associées CISCO SYSTEMS NASDAQ +0.34%