Cisco : soutenu par un relèvement de Goldman

(CercleFinance.com) - L'action Cisco s'inscrit en hausse jeudi matin à Wall Street, évoluant à contre-courant des marchés américains alors que Goldman Sachs est passé à l'achat sur la valeur. Vers 11h00 (heure de New York), le titre avance de 1,6%, soit la plus forte progression de l'indice Dow Jones, loin devant IBM et Home Depot. Pour Goldman Sachs, qui relève sa recommandation sur la valeur de 'neutre' à 'acheter' avec un objectif de cours rehaussé de 50 à 59 dollars, le titre devrait profiter de la réouverture de l'économie. 'Nous pensons que l'un des domaines d'investissement-clé cette année consistera à accroître les capacités de réseaux des campus d'entreprise afin de favoriser le retour des salariés sur leur lieu de travail, avec un recours plus important à la vidéoconférence', explique Goldman dans une note. La banque d'affaires américaine note par ailleurs que son modèle prédictif 'EAI' laisse penser que les dépenses technologiques vont s'améliorer à partir de la mi-2021, une tendance qui devrait bénéficier à l'équipementier californien.

Valeurs associées CISCO SYSTEMS NASDAQ +1.55%