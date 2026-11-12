Cisco revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel grâce à une forte demande en matière de réseaux basés sur l'IA

Cisco CSCO.O a revu à la hausse jeudi ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'exercice, misant sur une forte demande pour ses équipements réseau basés sur l'IA et ses outils de cybersécurité.

La société prévoit pour l'exercice 2027 un chiffre d'affaires compris entre 74,8 et 75,8 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 72,2 à 73,4 milliards de dollars.