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Cisco revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel grâce à une forte demande en matière de réseaux basés sur l'IA
information fournie par Reuters 12/11/2026 à 22:10

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Cisco CSCO.O a revu à la hausse jeudi ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'exercice, misant sur une forte demande pour ses équipements réseau basés sur l'IA et ses outils de cybersécurité.

La société prévoit pour l'exercice 2027 un chiffre d'affaires compris entre 74,8 et 75,8 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 72,2 à 73,4 milliards de dollars.

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

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