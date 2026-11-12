Cisco revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel grâce à une forte demande en matière de réseaux basés sur l'IA

Cisco CSCO.O a dépassé les estimations de Wall Street pour ses résultats du premier trimestre et a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel jeudi, le fabricant d’équipements réseau bénéficiant d’une forte demande de la part des entreprises qui développent leur infrastructure d’IA.

L’entreprise a redoublé d’efforts dans le domaine de l’IA en réalisant des investissements stratégiques, alors que les dépenses massives des géants de la tech s’étendent au-delà des processeurs d’IA pour s’orienter vers les commutateurs et routeurs nécessaires à la connexion des grands systèmes de centres de données.

Cisco prévoit pour l’exercice 2027 un chiffre d’affaires compris entre 74,8 et 75,8 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 72,2 à 73,4 milliards de dollars.

“Nous n’en sommes qu’aux tout débuts d’un supercycle de plusieurs années dans le domaine des réseaux”, a déclaré le directeur général Chuck Robbins dans un communiqué.

La société a revu à la hausse ses prévisions pour l’exercice 2027 concernant le chiffre d’affaires lié aux infrastructures d’IA destinées aux hyperscalers, le faisant passer de 7,5 milliards à 9 milliards de dollars.

Par ailleurs, Cisco développe également des outils logiciels permettant aux entreprises de constituer leurs propres “armées” de bots, appelés agents IA, afin de protéger leur infrastructure informatique contre les menaces de cybersécurité.

Cisco a annoncé un chiffre d’affaires de 18,5 milliards de dollars pour le premier trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 18,14 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société a annoncé un bénéfice ajusté de 1,40 dollar par action pour le trimestre clos le 24 octobre, supérieur aux estimations de 1,33 dollar.

L'action de la société basée à San José, en Californie, est restée stable lors d'une séance prolongée marquée par la volatilité. Elle a progressé d'environ 32 % depuis le début de l'année jusqu'à la clôture de jeudi.

La marge brute de Cisco est source d’inquiétude pour les investisseurs, car la pénurie de puces mémoire a fait grimper les coûts des composants pour les fabricants de matériel, tandis que les fournisseurs donnent la priorité aux puces destinées aux clients des centres de données spécialisés dans l’IA.

La société a annoncé une marge brute ajustée de 65,6 % pour le premier trimestre, légèrement supérieure aux estimations des analystes (65,5 %), mais en baisse par rapport aux 68,1 % enregistrés un an plus tôt.