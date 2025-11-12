 Aller au contenu principal
Cisco revoit à la hausse ses prévisions annuelles, le boom de l'IA stimulant la demande de matériel de mise en réseau
information fournie par Reuters 12/11/2025 à 22:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire du directeur financier au paragraphe 4 et de détails sur les résultats aux paragraphes 7 et 8)

Cisco Systems CSCO.O a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année mercredi, misant sur l'expansion des centres de données à hauteur de plusieurs milliards de dollars pour stimuler la demande de ses équipements de réseau.

Les actions de la société basée à San Jose, en Californie, un fournisseur de technologies de réseau pour les fournisseurs de services d'informatique dématérialisée, d'entreprises et de communications, ont augmenté de plus de 4 % dans les échanges prolongés.

Des entreprises telles que Cisco ont récolté les fruits de la migration rapide des charges de travail vers le cloud et de l'injection de milliards dans la mise à niveau de l'infrastructure des campus en réponse à l'adoption croissante des modèles d'IA.

"Notre pertinence en matière d'IA continue de se développer et nous avons une opportunité de rafraîchissement des campus de plusieurs années et de plusieurs milliards de dollars qui commence à se développer, avec une forte demande pour nos produits de réseau rafraîchis", a déclaré le directeur financier Mark Patterson dans un communiqué.

Les géants de la technologie Alphabet, Microsoft, Meta et Amazon ont tous fait part de leur intention d'augmenter leurs dépenses d'investissement annuelles en investissant massivement dans les centres de données et les puces avancées.

Cisco prévoit que le chiffre d'affaires de l'exercice 2026 se situera entre 60,2 et 61 milliards de dollars, contre une projection antérieure de 59 à 60 milliards de dollars.

Elle prévoit également un bénéfice annuel ajusté compris entre 4,08 et 4,14 dollars par action, contre 4 à 4,06 dollars par action prévus précédemment.

Le chiffre d'affaires de la société pour le premier trimestre clos le 25 octobre s'est élevé à 14,88 milliards de dollars, alors que les analystes estimaient en moyenne 14,77 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Valeurs associées

CISCO SYSTEMS
73,9600 USD NASDAQ +3,14%
