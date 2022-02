Cisco : résultats solides et 15 milliards de rachat d'actions

(AOF) - Cisco a dévoilé hier soir des résultats meilleurs que prévu et un nouveau programme de rachat d'actions de 15 milliards de dollars. Au deuxième trimestre, clos fin janvier, de l’exercice fiscal 2022, le bénéfice net du spécialiste des équipements de réseaux a augmenté de 17% à 3 milliards de dollars, soit 71 cents par action. En données ajustées, le bénéfice par action ressort à 84 cents, dépassant de 3 cents le consensus.

Pour sa part, le chiffre d'affaires de Cisco a progressé de 6% à 12,72 milliards de dollars alors que marché visait 12,65 milliards de dollars. Il a pourtant fait face à des contraintes d'approvisionnement.

Pour le troisième trimestre, le groupe technologique américain vise un bénéfice par action ajusté compris entre 85 cents et 87 cents (consensus : 86 cents) et un chiffre d'affaires, en progression de 3% à 5%. Les analystes interrogés par Bloomberg anticipent en moyenne une progression de 4% à 13,3 milliards de dollars.

Enfin,le dividende trimestriel a été augmenté de 3% à 38 cents par action.

