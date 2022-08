Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Cisco: repli de 1% du BPA au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 18/08/2022 à 09:10

(CercleFinance.com) - Le géant des équipements de réseaux Cisco Systems a fait part mercredi soir d'un bénéfice net ajusté (non GAAP) en repli de 3% à 3,4 milliards de dollars au titre de son dernier trimestre 2021-22, soit un BPA ajusté de 83 cents (-1%).



Toujours en comparaison annuelle, ses revenus sont restés stables à 13,1 milliards de dollars, stabilité observée à la fois pour les ventes de produits et les services, tandis que sa marge brute ajustée s'est contractée de 2,3 points à 63,3%.



Sur l'ensemble de l'exercice en cours, Cisco a ainsi réalisé un BPA ajusté de 3,36 dollars et une croissance de 3% de ses revenus, dans le haut des fourchettes-cibles affichées il y a trois mois (3,29 à 3,37 dollars et 2 à 3% respectivement).



Revendiquant une 'forte demande avec des commandes de produits et un carnet de commandes de produits record', il anticipe un BPA ajusté entre 3,49 et 3,56 dollars, ainsi qu'une progression de 4 à 6% de ses revenus sur son année comptable 2022-23.