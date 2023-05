Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cisco: relèvement des objectifs annuels information fournie par Cercle Finance • 18/05/2023 à 10:25









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle mercredi soir, Cisco Systems a relevé ses objectifs pour l'exercice 2022-23, pour anticiper désormais un BPA non-GAAP entre 3,80 et 3,82 dollars, ainsi qu'un chiffre d'affaires en croissance de 10 à 10,5%.



'Alors que des technologies clés comme le cloud, l'IA et la sécurité continuent de monter en puissance, le leadership établi de longue date de Cisco et l'étendue de notre portefeuille nous mettent en bonne position pour l'avenir', explique son PDG Chuck Robbins.



Au titre de son troisième trimestre 2022-23, le fournisseur de technologies de réseaux a engrangé un BPA non-GAAP en augmentation de 15% à un dollar tout rond, pour un chiffre d'affaires en croissance de 14% à 14,6 milliards de dollars.





